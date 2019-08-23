Новости

Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров 05:55
Пхеньян: В условиях санкций КНДР будет главной угрозой для США 05:41
В главном аэропорту Малайзии сломалась система регистрации багажа 05:34
Первый в мире энергоблок плавучей АЭС отправится на Чукотку 05:13
Как изменится Владивосток 05:00
Помпео: Коалиция США в Ормузском проливе готова принять любую помощь 04:56
Новейшие корветы ТОФ выследили в Японском море "вражескую" подлодку 04:52
Пять человек погибли во время концерта в Алжире 04:36
Британские пограничники спасли пытавшихся пересечь Ла-Манш беженцев 04:18
Новое ПО для Boeing 737 MAX протестируют неопытные пилоты 04:02
В Приморье возбудили дело по факту смерти ребенка в машине "скорой" 03:52
Минобороны: Разведку у границ РФ провели 27 летательных аппаратов 03:31
Премьер-министр Польши призвал создать новую базу НАТО в стране 03:07
В компании HP сменился генеральный директор 02:57
Чили присоединится к борьбе с лесными пожарами в Бразилии 02:34
Захарова сравнила ситуации вокруг покупки Гренландии и присоединения Крыма 02:31
Шесть человек погибли в ДТП на востоке Кубы 02:07
В Польше четыре человека погибли и десятки пострадали от ударов молний 01:51
США и Китай провели телефонные переговоры по вопросам торговли 01:43
При стрельбе в Лос-Анджелесе пострадали четыре человека 01:19
Кононов объяснил поражение "Спартака" усталостью 01:13
В Нигерии 17 человек погибли в ДТП с микроавтобусом 00:50
Сирийская армия заняла город Хан-Шейхун в Идлибе 00:43
КНР: Выход США из ДРСМД плохо скажется на глобальном режиме безопасности 00:36
США напомнили Канаде о необходимости увеличения взносов в НАТО 00:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
23.08.2019 05:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эпидемиологи выяснили, что жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы Чикунгунья, Зика и Денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus.

Так, насекомые из Юго-Восточной Азии и Египта уже распространились на Черноморском побережье (в том числе, в Крыму). В связи с чем, не исключена их атака и на Центральную Россию. Учитывая достаточно большой поток туристов в этих регионах, есть потенциальная опасность эпидемий.

Фото: PHOTOXPRESS
Юг России атаковала смертельно опасная лихорадка Западного Нила

Согласно данным Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского, среди насекомых на юге Краснодарского края размножаются особенно опасные комары Aedes aegypti и Aedes albopictus, передают "Известия".

Эти переносчики тропических лихорадок отличаются от привычных россиянам "серых" комаров белыми полосками и отметинами на ногах, пятнистым брюшком и белыми полосками на спинке.

Ранее сообщалось о распространении на Юге России комаров - переносчиков смертельно опасной лихорадки Западного Нила. По данным на 21 августа, зафиксировано семь случаев развития заболевания. Основные симптомы: высокая температура, судороги в мышцах, рвота, также может развиться менингит.

Общество Здоровье Общество Природа Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Крым ЮФО Краснодарский край ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин дал поручения по жилью для молодых ученых-преподавателей
Захарова не раскрыла информацию об обмене граждан между РФ и Украиной
Песков назвал предложение Трампа по Гренландии международным шоппингом
Метрополитен подал иск к участникам незаконных митингов
Захарова прокомментировала слова Зеленского о возвращении РФ в G8