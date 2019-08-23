Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров

Эпидемиологи выяснили, что жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы Чикунгунья, Зика и Денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus.

Так, насекомые из Юго-Восточной Азии и Египта уже распространились на Черноморском побережье (в том числе, в Крыму). В связи с чем, не исключена их атака и на Центральную Россию. Учитывая достаточно большой поток туристов в этих регионах, есть потенциальная опасность эпидемий.

Согласно данным Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского, среди насекомых на юге Краснодарского края размножаются особенно опасные комары Aedes aegypti и Aedes albopictus, передают "Известия".

Эти переносчики тропических лихорадок отличаются от привычных россиянам "серых" комаров белыми полосками и отметинами на ногах, пятнистым брюшком и белыми полосками на спинке.

Ранее сообщалось о распространении на Юге России комаров - переносчиков смертельно опасной лихорадки Западного Нила. По данным на 21 августа, зафиксировано семь случаев развития заболевания. Основные симптомы: высокая температура, судороги в мышцах, рвота, также может развиться менингит.