В Астрахани проверят обстоятельства смерти девятимесячного ребенка

В Астраханской области следователи начали процессуальную проверку после странной гибели девятимесячного младенца.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе регионального управления СК РФ, мертвого сына обнаружил в кровати вернувшийся с рыбалки отец. Мать малыша в тот момент находилась в бессознательном состоянии.

- На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Назначен ряд экспертных исследований, опрошены родственники и соседи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в ведомстве.

Также отмечается, что мать погибшего малыша все еще находится в коме, медики делают все для спасения ее жизни.