В Геленджике экстренно приземлился пассажирский самолет

Пассажирский лайнер "Уральских авиалиний" экстренно приземлился в аэропорту города Геленджика. Об этом "Интерфаксу" сообщил гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов.

"Борт благополучно сел в Геленджике с незначительными неисправностями, - пояснил Скуратов. - Сейчас производится высадка пассажиров, после чего он полетит домой".

Напомним, несколькими часами ранее в другом кубанском аэропорту - города Сочи - совершил аварийную посадку еще один самолет "Уральских авиалиний". На борту лайнера летевшего из Тель-Авива находилось 60 пассажиров, никто не пострадал.

Что касается данного лайнера, то он, по словам гендиректора, своевременно прошел все установленные регламентом проверки. "Самолет проходил техосмотр в установленном порядке. Все как положено. Дефекты иногда возникают у самолета. Для этого мы и сидим на земле, чтобы устранять все эти дефекты", - сказал Скуратов.

Тем временем, в пресс-службе аэропорта информагентству сообщили, что "при аварийной посадке у самолета разрушился пневматик левого шасси".

"В международном аэропорту Сочи совершил аварийную посадку самолет Airbus А320 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Тель-Авив - Сочи. Посадка прошла благополучно. По предварительным данным, произошло разрушение пневматика левого основного колеса, - сказали в пресс-службе воздушной гавани курорта. - Оперативные службы международного аэропорта Сочи были приведены в полную готовность".