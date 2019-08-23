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23.08.2019 15:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму начнут выплачивать компенсацию за школьную форму

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)

В Крыму с 26 августа многодетные семьи могут подать документы для получения компенсации затрат на приобретение школьной формы на каждого ребенка. Об этом сообщается на сайте министерства труда и социальной защиты РК.

Соответствующий закон РК вступает в силу 25 августа 2019 года. Право на компенсацию имеют многодетные семьи, где среднедушевой доход ниже величины, равной двум прожиточным минимумам в расчете на душу населения в Республике Крым. По состоянию на 1 августа 2019 года эта сумма составляет 20 618 рублей на каждого члена семьи.

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Выплата компенсации осуществляется в размере понесенных затрат на форму, но не более 30 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленного Советом министров Республики Крым на III квартал предыдущего финансового года. В 2019 году это 3152,7 рубля.

Для назначения компенсации необходимо обратиться с заявлением в орган соцзащиты населения по месту жительства до 15 ноября 2019 года. Также необходимо предоставить сведения о доходах семьи за три календарных месяца до подачи заявления о компенсации, подтверждающие покупку кассовые чеки, реквизиты лицевого счета для перечисления компенсации.

Выплата денежной компенсации будет произведена до 25 декабря 2019 года.

Общество Семья и дети Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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