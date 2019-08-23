До 2025 года в Волгоградской области будут газифицированы 57 населенных пунктов, в которых проживают свыше 25 тысяч человек. Об этом было заявлено на расширенном совещании главы региона Андрея Бочарова и председателя совета директоров ОАО "Газпром" Виктора Зубкова.

- Кроме того, в 28 населенных пунктах будут расширены существующие газораспределительные сети: это даст возможность дополнительно обеспечить голубым топливом почти 18 тысяч семей. В итоге новых соглашений с "Газпромом" уровень газификации Волгоградской области дойдет до 90 процентов. При этом в регионе сохраняются в полном объеме меры адресной поддержки населения, - подчеркнул Андрей Бочаров.

Глава области поблагодарил руководство "Газпрома" за поддержку Волгоградской области и конструктивное взаимодействие в рамках долгосрочного партнерства. Кстати, за пять лет в Волгоградской области построены 111 газопроводов, 169 котельных на газовом топливе, созданы условия для газификации свыше 11 тысяч домов и 170 социальных объектов. В целом, с 2014 года количество действующих газопроводов увеличилось в 2,3 раза, котельных - более чем в 14 раз, подготовленных домовладений к приему газа - вдвое. В результате уровень газификации Волгоградской области достиг 86,5 процентов - на 17 процентов выше, чем в среднем по России. Эффективные управленческие решения, среди которых передача теплосетевого хозяйства Волгограда в концессию, техническое перевооружение предприятий ЖКХ и утверждение регионального графика погашения задолженности, привели к положительному результату.

По итогам 2018 года регион входит в первую десятку субъектов РФ, где отсутствует прирост просроченной задолженности населения за потребленный газ, и занимает по этому показателю первое место в ЮФО. Кроме того, компания "Газпром" принимает активное участие в реализации нового социального проекта по строительству 45 многофункциональных спортивных площадок. Предполагается, что новые объекты будут открыты до конца года.