Челябинке провели экстренное кесарево сечение в Турции

Жительнице Челябинской области сделали экстренное кесарево сечение в Турции, где она находится на отдыхе с супругом: роды начались раньше срока, и родители не успели вернуться на родину.

Близкие женщины обратились за помощью в региональное министерство здравоохранения Челябинской области, так как кесарево не является страховым случаем, а пребывание молодой мамы с младенцем в иностранной клинике обходится недешево.

"Мы сделали запрос в консульство Турции, чтобы узнать информацию о том, в какой больнице сейчас находится ребенок и какое его состояние. Также мы готовим запрос в министерство здравоохранения РФ о содействии", - рассказала начальник управления организации медицинской помощи детям и матерям Минздрава Челябинской области Людмила Подлубная.

Пока не понятно, в каком состоянии находится родившийся недоношенным ребенок и можно ли его транспортировать домой.

"Как только будут получены необходимые сведения, этот вопрос будет решаться в оперативном режиме", - пообещали в Минздраве Южного Урала.