Чем удивил губернатор Дмитрий Артюхов коллег и ямальцев

Глава Ямала проехал по региону 1200 километров, чтобы лично поговорить с людьми.

Как уже сообщала "РГ", губернатор Ямала Дмитрий Артюхов лично за рулем отечественной LADA XRAY совершил большую рабочую поездку по региону. Его задача состояла в том, чтобы узнать реальное положение дел из первых уст, из общения с людьми, самостоятельно проехать по дорогам региона, изучить проблемы на местах, а не из докладов окружения. В общей сложности поездка продолжалась восемь дней.

11 муниципалитетов, 18 часов общения…

Как сообщили в пресс-службе региона, Дмитрий Артюхов преодолел около 1200 километров по региональным и муниципальным дорогам. Маршрут проходил по участку Надым - граница ХМАО главной автотрассы округа, пересекающей шесть муниципалитетов Ямала и служащей основным наземным путем для жителей, гостей и грузов.

Начал движение губернатор со строящейся дороги из Салехарда в Надым и доехал до Ноябрьска. Вместе с главой региона весь путь проделали некоторые члены его команды - первый замгубернатора Алексей Ситников, директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков, старший советник Ирина Новоселова.

Как отметил Максим Першиков, рассказывая о поездке, глава Ямала поразил его умением находить нестандартные решения самых сложных проблем. И, что важно, эти решения основаны на глубоком знании дела, картины происходящего в округе:

- Очень я удивлен умением общаться с людьми, держаться на сцене и очень обстоятельно, комфортно для людей отвечать на вопросы.

- Меня приятно удивило и даже тронуло в какой-то степени то, как он быстро и внимательно пропускает через себя все мелочи и нюансы, погружается в суть вопроса. С каждым населенным пунктом, с каждым отрезком дороги я видел, что он обратную связь давал как профессионал, понимая, например, все нюансы и специфику дорожного строительства, - делится впечатлениями Алексей Ситников.

Заместитель губернатора рассказывает, что его подкупило неподдельное желание главы региона вникнуть в тонкости возникающих у людей проблем и постараться обязательно их решить:

- Это на самом деле достойно большого уважения и дорогого стоит.

Ирина Новоселова, старший советник губернатора, которая также в поездке сопровождала главу региона, разделяя это мнение, добавила, что и люди тянутся к Дмитрию Артюхову, когда видят искреннее желание помочь им. Эта поездка наглядно доказала, как на глазах растет доверие ямальцев в главе региона.

- Люди видят, что он открыт, ни от кого не бежит, ни от кого не скрывается, готов свободно решать вопросы. Чувствует проблемы людей, а без этого сложно вникнуть в проблему и помочь. Реально проникается каждой проблемой, поэтому решения возникают быстрые и эффективные.

Пресс-служба губернатора ЯНАО

По пути следования к Дмитрию Артюхову периодически присоединялись и главы муниципалитетов, по территории которых проходила поездка. Губернатор в аккаунтах социальных сетей вел видеодневник, в котором рассказывал подписчикам о проделанном пути, увиденном за день, приглашал жителей на открытые встречи. Посетив одиннадцать населенных пунктов, глава региона провел семь встреч с жителями в самых крупных из них. Пообщаться с губернатором пришло не менее двух тысяч человек, они задали 166 вопросов, на каждый из которых Дмитрий Артюхов постарался честно и максимально подробно ответить. В совокупности глава Ямала провел в общении с жителями около 18 часов.

Пять встреч полностью транслировались в режиме прямого эфира в аккаунте Дмитрия Артюхова в Instagram. Открытость губернатора оценили подписчики, жители Ямала. За время поездки ему поступило более трех тысяч комментариев под постами и личных сообщений. Заметно подросла и аудитория губернатора-блогера, в одном только Instagram за последние десять дней появилось более 4,5 тысячи новых подписчиков.

- Благодарю вас за поддержку в этом путешествии, я ее чувствовал в ваших пусть не всегда приятных, но очень полезных комментариях, которые помогают нам правильно понимать те задачи, которые необходимо решать для развития региона, - обратился Дмитрий Артюхов к своим подписчикам в видеоролике финального поста о поездке.

Завершая свое путешествие, Дмитрий Артюхов встретился с журналистами и поделился впечатлениями и выводами от поездки.

Надо чаще встречаться. Глядя в лицо людям, не слукавишь

- Я не сторонник принятия быстрых эмоциональных кадровых решений. Но очевидно, что власть на местах должна больше работать с жителями. В каждом муниципалитете приходилось отвечать на вопросы, которые должны решаться еще на подходах к зданию местной администрации. Не хватает, видимо, людям прямых и открытых площадок для общения с властью. Часто приходится слышать, что невозможно попасть на личный прием. Я сейчас думаю над тем, как эту проблему решать. Важно, чтобы встречи проводились системно, чтобы люди знали, было какое-то расписание. Это не отменяет личных приемов, каждый глава обязан их еженедельно проводить. Но встречи с населением тем и хороши, что, глядя в лицо людям, нельзя слукавить, ведь тебя слышат все. Часто вопросы людей просто требуют разъяснения - объяснить человеку, когда его переселят, когда тот или иной участок дороги будет отремонтирован, потому что многое в планах у нас уже есть. И все всё поймут.

Будем контролировать состояние дорог

- Дороги в регионе разные на самом деле. Я не соглашусь с мнением, что все плохо. Те, кто ездят, знают, что за последние годы появились нормальные участки, на которых передвигаешься быстро. Многое зависит от ландшафта. Видишь, что сухое место, дорога держится. Если вокруг болото, вода - дорога поплыла. По качеству работ нужен контроль. Заметил, что на трассе качество работ выше. Заезжая в муниципалитет, невооруженным глазом видно, что-то не то: кривая дорога, лужи собираются, хотя вчера только закатали. Округ помогает деньгами муниципалитетам, и, конечно, по итогу работ будем делать выборочные контрольные мероприятия: заказывать в лаборатории анализ, все ли сделано по стандарту либо кто-то сэкономил. И будем по результату решать, как дальше с подрядчиком работать.

Отвожу четыре года на обновление главной трассы Ямала

- Если не случится глобальных изменений в экономике и бюджетное планирование останется в сегодняшних показателях, то за четыре года дорогу приведем в порядок. Это срок, который я перед собой ставлю. Не скрою, амбициозная задача, потому что протяженность трассы с участками, на которых потребуются работы, - около тысячи километров. Это огромный объем работы. Президент поставил перед нами задачу минимизации всех серьезных аварий вплоть до нуля. И, конечно, здесь надо будет огромную работу провести. Это потребует огромных усилий. Не исключено, что придется государственный долг наращивать. Я убежден, что инвестиции в инфраструктуру - это классика экономики - окупаются потом с высоким коэффициентом за счет развития региона.

Власть не должна бояться прямого разговора с людьми

- Я доволен результатами поездки. Смог все своими глазами посмотреть. Теперь разговор с дорожниками, к примеру, точно будет строиться по-другому. Запротоколирована каждая кочка, ведь у меня в машине стояли камеры. Если серьезно, я получил очень хороший практический результат. Главное во время этой поездки - встречи с населением. Я очень рад возможности живого общения с людьми. Власть не должна бояться честного прямого разговора с людьми.

Глас народа

А вот что говорят о встречах с Дмитрием Артюховым сами ямальцы.

Алексей Лемаев, автор проекта "Ямал #намподороге", все время в поездке находился на пассажирском сиденье автомобиля Дмитрия Артюхова:

- Знаете, он просто поразил меня своей выносливостью. Представьте, человек за рулем, преодолевает сотню-другую километров. Выходит к людям, общается с ними, искренне вникает во все их проблемы. Что-то тут же пытается решить или сделать выводы и начать решать по прибытии, если речь о каких-то системных, сложных проблемах. Потом он снова садится за руль и едет в следующую точку. Каждый день мы рано утром отравлялись в путь.

Он очень открытый, человечный, глубоко мыслящий, мы многое с ним успели обсудить за долгую дорогу. Кстати, как всякий водитель, глава Ямала тоже ругался в пути следования, если машина попадала на какую-нибудь колдобину, но он ругался на чиновников и дорожников, отвечающих за их состояние. Ну и, конечно, делал выводы на будущее из того, что увидел и испытал.

Виталий Юрасов, молодежный активист, встречался с Дмитрием Артюховым во время поездки, обсуждали состояние дорог в регионе:

- Глава Ямала удивил открытостью в целом и в конкретных решениях проблем. Открытость при решении трудных задач - это, как мне кажется, признание недостатков и промахов. С этим у многих проблемы. Ну и, конечно же, удивил смелостью. Мало кто из современных политиков в России решился бы на такое и в таком формате. Надеюсь, наше поколение будет в этом смысле проводником в современную российскую политику.

Александр Анохин, житель дома по адресу: Набережная, 34 в Надыме. Этот панельный дом построен еще в советское время. В одном из подъездов появилась трещина. Районная администрация сейчас заканчивает ремонт подъезда и квартир жильцов. Губернатор решил зайти туда внепланово и постучал в первую попавшуюся квартиру.

-Это, конечно, было для нас очень неожиданно. Губернатор зашел к нам лично, без всякого предупреждения. Мы с ним очень хорошо поговорили. В нем нет ни капли зазнайства, высокомерия. Дмитрий Артюхов лично нашу квартиру посмотрел, не стал посылать никаких замов, чиновников.

Пресс-служба губернатора ЯНАО

Ольга Шмакова, жительница Тарко-Сале, получила ключи от новой квартиры. Губернатор зашел к ней в гости.

- Мы, признаюсь, были в шоке, когда сам глава к нам пришел. Потом я принесла варенье с морошкой, чай поставила. Мы очень душевно поговорили. Он очень общительный у нас, губернатор.

Эдуард Колташов, житель Губкинского:

- Поразила сама идея: глава Ямала сам лично проехал за рулем машины, объехал огромную территорию. Напрямую разговаривал с людьми. Не боялся вопросов. У него открытое лицо, открытая душа. До встречи с ним я думал: люди обрушатся на него с негативом, но он так расположил к себе всех и так честно и прямо отвечал на вопросы, что вся настороженность у людей пропала. Я был просто поражен.

Наталья Малышенко, корреспондент студии ТВ в Надыме:

- Для журналиста маленького северного города, а тем более молодого специалиста, возможность поработать с главой региона практически уникальна. При первой встрече с Дмитрием Артюховым я поняла, что он не похож на типичного политика: к нему в любой момент могут обратиться жители, чтобы решить проблему. Подходили прямо на улице - не отказал никому. Он хорошо знает особенности региона, всегда в курсе происходящего. И, что особенно привлекает, всегда на связи в соцсетях. Никогда не представляла, что смогу так легко предложить главе округа записать интервью, и он согласится. Для меня это был прекрасный профессиональный опыт и еще одно приятное знакомство.