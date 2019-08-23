Ковалев и Ярд прошли взвешивание перед боем за титул

Участники титульного боя за пояс WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев и Энтони Ярд прошли процедуру взвешивания. Действующий чемпион оказался тяжелее своего оппонента на 300 грамм.

В субботу во Дворце спорта "Трактор" в Челябинске пройдет вечер профессионального бокса, главным событием которого станет поединок между россиянином Сергеем Ковалевым и британцем Энтони Ярдом. На кону пояс чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе, который принадлежит россиянину.

Ковалев оказался тяжелее своего оппонента - 79,2 кг против 78,9 кг. Впрочем, эта разница не имеет большого значения. Боксерам нужно было уложиться в лимит весовой категории - 79,4 кг.

Тем временем на традиционном общении с прессой Ярд снова удивил всех. На этот раз своим признанием, что за время подготовки к поединку он не счел должным смотреть бои с участием своего визави.

"Видел его бои по телевизору, когда был любителем, и смотрел один бой вживую, но я не изучаю таких боксеров, как Ковалев - это не мой стиль, - сказал он. - Я не собираюсь ничего менять специально для него".