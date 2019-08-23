На Ямале стартовал отопительный сезон

С 20.00 22 августа котельные села Гыда (Тазовский район) перешли в активную фазу работы - ресурсники запустили систему отопления после непродолжительного летнего перерыва на подготовку к очередному осенне-зимнему периоду 2019-2020г. Основание - Постановление главы села.

По словам врио директора филиала АО "Ямалкоммунэнерго" в Тазовском районе Владислава Хасматулина, в первую очередь теплоноситель начнут подавать в школу-интернат, затем в оставшиеся социальные объекты (детские сады, больницы) и только потом в жилой фонд. "На сегодняшний день мы выполнили основной объем работ по запланированному ремонту систем теплоснабжения и теплопотребления в межотопительный период, оставшиеся работы никак не повлияют на процесс подачи тепла", - сообщил Владислав Хасматулин.

Заметим, что в селе среднесуточная температура наружного воздуха не достигала отметки ниже 8 градусов Цельсия в течение пяти дней, но есть другие основания начать подачу тепла ранее. Если смотреть аналитику за последние 4 года, то в селе Гыда Тазовского района отопительный период наступает в период с 18 по 22 августа, в прошлом году старт отопительного сезона был дан 19 августа.

С 25 августа начнется отопительный сезон на объектах социальной сферы муниципального образования Ямальский район. Подача теплоносителя на объекты жилищного фонда, общественных зданий, промышленных предприятий и проч. начнется при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +8 градусов в течении пяти суток подряд.

С 24 по 25 августа (включительно) будет проводиться заполнение и опрессовка системы отопления села Газ-Сале Тазовского района.

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Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"