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23.08.2019 16:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Челябинском загорелся детский сад

Текст: Константин Бурков

Из здания детсада в Копейске, в котором начался пожар, были оперативно эвакуированы 215 малышей.

Около 15.00 по местному времени на пульт пожарно-спасательного гарнизона поступил сигнал о пожаре в дошкольном учреждении на Коммунистическом проспекте. Поскольку любое возгорание в детском саду - это чрезвычайная ситуация, подразделения МЧС были подняты по тревоге как на пожар повышенного номера сложности. На место вызова была отправлена усиленная команда - 19 человек и 6 единиц техники.

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К счастью, как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, все обошлось. Опасности для детей удалось избежать. Персонал садика действовал четко и правильно. Мало того, что воспитатели самостоятельно вызвали огнеборцев (помимо того, что сработала пожарная сигнализация), так они еще успели вывести всех воспитанников на улицу. Всего был эвакуирован 261 человек (из них 215 детей).

Как выяснилось, огнем была охвачена лишь небольшая площадь объекта - 5 квадратных метров в кабинете врача-логопеда на третьем этаже. Загорелись компьютер и письменный стол. Уже спустя 20 минут после поступления сигнала пожар был потушен.

Пострадавших нет. Причины происшествия выяснятся.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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