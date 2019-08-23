Новости

Для станции скорой помощи в Москве закупят современное оборудование 10:30
В Сочи задержали пятерых участников перестрелки в Краснодаре 10:27
С жительницы Урала взыскивают долги умершей матери ее приемных детей 10:26
Вылетевший из Самары самолет экстренно вернулся в аэропорт вылета 10:24
Плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов" отправляют на Чукотку 10:17
ВМФ России получит шесть новых подводных лодок в 2020 году 10:07
В Забайкалье чиновник пойдет под суд за отмывание денег 10:05
Пожар на свечном складе в Петербурге потушили за 18 часов 10:00
Фото: В Биробиджане от паводка пострадали 117 жилых домов 09:53
Зеленскому подсказали, как признать Крым российским 09:52
Кличко заявил об "особом статусе Севастополя" 09:52
Онколог назвала 12 симптомов, которые могут свидетельствовать о раке 09:51
Подъем воды в Амуре у Хабаровска замедлился 09:24
На Камчатке трое мужчин пропали в Авачинским заливе 09:07
В Иркутске арестовали разделочные доски из Китая с портретом Гитлера 09:04
Пенсионер из Новосибирска в суде запретил соседу громко слушать музыку 09:02
В Прикамье потерявший руку шахтер отсудил три млн рублей 08:57
В Кузбассе в ДТП с дорожным катком погибли три человека 08:51
Россия предупредила об угрозе исчезновения договора СНВ-3 08:50
Видео: в Огайо прошли гонки ретромобилей с поросятами подмышкой 08:50
Макгрегор извинился перед избитым им мужчиной 08:39
На Камчатке медведица провела для трех медвежат "экскурсию" по городу 08:33
В Хабаровский край прибыли автомобили с животными из "китовой тюрьмы" 08:22
США передумали продавать Турции ракетные комплексы Patriot 08:21
Марин Ле Пен осудила заявления о возвращении России в G8 07:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
23.08.2019 10:26
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

С жительницы Урала взыскивают долги умершей матери ее приемных детей

Текст: Екатерина Призова

Жительница города Каменск-Уральский в Свердловской области столкнулась с тем, что с нее начали взыскивать долги умершей матери ее приемных детей. Женщина обратилась в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации.

Детей заявительница взяла под свое крыло в маке 2016 года. Через год им в наследство досталась жилплощадь с обременением. "Основной долг - 415 тысяч рублей, также 379 тысяч пени и 15 тысяч - за капремонт. Хоть правопреемниками признают детей, но, раз они несовершеннолетние, должен платить либо родитель, либо опекун", - пояснила свердловчанка агентству РИА Новости.

Фото: iStock
Долг россиян по ипотеке превысил семь триллионов рублей

По ее словам, на этой неделе приставы арестовали все ее счета и за несколько дней сняли с них более 22 тысяч рублей. "Когда я детские справки привезла, разблокировали счета, на которые поступает зарплата - с них будут просто 50 процентов вычитать. Счет, куда поступают детские пособия, тоже разблокировали. Но тут же арестовали мой счет, на который я плачу кредит", - рассказала она.

В службе судебных приставов "РГ" озвучили несколько иную версию: задолженность по коммунальным платежам у гражданки составляет 52 тысячи рублей. Действительно, был наложен арест на счет, но после заявления должника от 22 августа о том, что на этот счет поступают социальные выплаты, он был снят. "Кроме того, у женщины имеется "свой" долг по кредитным платежам в размере 1 500 000 рублей, он возник до того, как она взяла детей в семью. В уплату этого долга средства удерживаются из заработной платы", - сообщили в пресс-службе областного управления ФССП.

Свердловчанка уверяет: долг по ее ипотеке не превышает 450 тысяч. Ни о каких полутора миллионах речь не идет. Чтобы проверить обоснованность и законность взимания с нее чужих долгов, она написала обращение в прокуратуру.

"Вчера-позавчера заявление поступало в прокуратуру Каменска-Уральского. Будет проводиться проверка, затребуем все необходимые документы - по внутренней инструкции прокуратуры и по федеральному законодательству на проверку дается тридцать суток", - пояснили "РГ" в пресс-службе областного ведомства.

Экономика Финансы Долги и кредиты Общество Соцсфера Соцзащита Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин дал поручения по жилью для молодых ученых-преподавателей
Минобороны: Разведку у границ РФ провели 27 летательных аппаратов
Захарова сравнила ситуации вокруг покупки Гренландии и присоединения Крыма
США передумали продавать Турции ракетные комплексы Patriot
Марин Ле Пен осудила заявления о возвращении России в G8