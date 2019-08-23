С жительницы Урала взыскивают долги умершей матери ее приемных детей

Жительница города Каменск-Уральский в Свердловской области столкнулась с тем, что с нее начали взыскивать долги умершей матери ее приемных детей. Женщина обратилась в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации.

Детей заявительница взяла под свое крыло в маке 2016 года. Через год им в наследство досталась жилплощадь с обременением. "Основной долг - 415 тысяч рублей, также 379 тысяч пени и 15 тысяч - за капремонт. Хоть правопреемниками признают детей, но, раз они несовершеннолетние, должен платить либо родитель, либо опекун", - пояснила свердловчанка агентству РИА Новости.

По ее словам, на этой неделе приставы арестовали все ее счета и за несколько дней сняли с них более 22 тысяч рублей. "Когда я детские справки привезла, разблокировали счета, на которые поступает зарплата - с них будут просто 50 процентов вычитать. Счет, куда поступают детские пособия, тоже разблокировали. Но тут же арестовали мой счет, на который я плачу кредит", - рассказала она.

В службе судебных приставов "РГ" озвучили несколько иную версию: задолженность по коммунальным платежам у гражданки составляет 52 тысячи рублей. Действительно, был наложен арест на счет, но после заявления должника от 22 августа о том, что на этот счет поступают социальные выплаты, он был снят. "Кроме того, у женщины имеется "свой" долг по кредитным платежам в размере 1 500 000 рублей, он возник до того, как она взяла детей в семью. В уплату этого долга средства удерживаются из заработной платы", - сообщили в пресс-службе областного управления ФССП.

Свердловчанка уверяет: долг по ее ипотеке не превышает 450 тысяч. Ни о каких полутора миллионах речь не идет. Чтобы проверить обоснованность и законность взимания с нее чужих долгов, она написала обращение в прокуратуру.

"Вчера-позавчера заявление поступало в прокуратуру Каменска-Уральского. Будет проводиться проверка, затребуем все необходимые документы - по внутренней инструкции прокуратуры и по федеральному законодательству на проверку дается тридцать суток", - пояснили "РГ" в пресс-службе областного ведомства.