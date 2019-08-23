СвЖД увеличила объем отправки грузов по расписанию

СвЖД также работает над развитием данной технологии для вождения контейнерных поездов. Железнодорожники разрабатывают для таких поездов специализированное расписание, сокращают время в пути, минимизируют сроки погрузочно-разгрузочных операций на конечных станциях. С начала 2019 года на СвЖД было сформировано 684 контейнерных поезда, в том числе 568 ускоренных.
В частности, с начала года в рамках регулярного ускоренного сервиса по маршруту Москва - Екатеринбург в 29 контейнерных поездах перевезено более 55 тыс. тонн грузов (товары народного потребления, продукты питания, оборудование). По прибытию на станцию назначения груз распределяется по соседним регионам.
Новые контейнерные маршруты в текущем году организованы по 26 направлениям. Со станций Екатеринбург-Товарный, Шувакиш, Кольцово, Тобольск, Верхнекондинская, Бабушкино грузы отправляются на экспорт в Китай и страны Европы через железнодорожные погранпереходы и порты Северо-Запада, Дальнего Востока, Черноморского бассейна, а также в регионы России (Московская область, Татарстан, Красноярский край и др.).
На Свердловской железной дороге последовательно повышается уровень маршрутизации (метод организации вагонопотоков, при котором в пунктах погрузки формируются поезда, проходящие сортировочные станции без изменения состава). Это позволяет повысить операционную эффективность и увеличить пропускную способность инфраструктуры: увеличивается скорость продвижения вагонопотока, сокращается работа по переформированию составов, ускоряется оборот вагонов, снижается себестоимость перевозки. По итогам семи месяцев доля маршрутных отправок составила 36% от общей погрузки (на 2,9% выше, чем за аналогичный период прошлого года).
Так, в рамках сервиса "Грузовой экспресс" (вагоны нескольких грузоотправителей на опорной станции объединяются в один маршрутный поезд с дальнейшим проследованием по расписанию) на СвЖД за семь месяцев 2019 года перевезено 158,9 тыс. тонн грузов в составе 152 поездов.
Пресс-релиз предоставлен Службой корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"