СвЖД увеличила объем отправки грузов по расписанию

С января по июль 2019 года на Свердловской железной дороге по согласованному с клиентом расписанию перевезено 8,89 млн тонн грузов, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С начала года по магистрали проследовало более 5,5 тыс. поездов с фиксированным временем отправления и прибытия (в прошлом году - 4,4 тыс.). Всего по специально разработанному графику на постоянной основе грузы перевозятся по 89 направлениям.

СвЖД также работает над развитием данной технологии для вождения контейнерных поездов. Железнодорожники разрабатывают для таких поездов специализированное расписание, сокращают время в пути, минимизируют сроки погрузочно-разгрузочных операций на конечных станциях. С начала 2019 года на СвЖД было сформировано 684 контейнерных поезда, в том числе 568 ускоренных.

В частности, с начала года в рамках регулярного ускоренного сервиса по маршруту Москва - Екатеринбург в 29 контейнерных поездах перевезено более 55 тыс. тонн грузов (товары народного потребления, продукты питания, оборудование). По прибытию на станцию назначения груз распределяется по соседним регионам.

Новые контейнерные маршруты в текущем году организованы по 26 направлениям. Со станций Екатеринбург-Товарный, Шувакиш, Кольцово, Тобольск, Верхнекондинская, Бабушкино грузы отправляются на экспорт в Китай и страны Европы через железнодорожные погранпереходы и порты Северо-Запада, Дальнего Востока, Черноморского бассейна, а также в регионы России (Московская область, Татарстан, Красноярский край и др.).

На Свердловской железной дороге последовательно повышается уровень маршрутизации (метод организации вагонопотоков, при котором в пунктах погрузки формируются поезда, проходящие сортировочные станции без изменения состава). Это позволяет повысить операционную эффективность и увеличить пропускную способность инфраструктуры: увеличивается скорость продвижения вагонопотока, сокращается работа по переформированию составов, ускоряется оборот вагонов, снижается себестоимость перевозки. По итогам семи месяцев доля маршрутных отправок составила 36% от общей погрузки (на 2,9% выше, чем за аналогичный период прошлого года).

Так, в рамках сервиса "Грузовой экспресс" (вагоны нескольких грузоотправителей на опорной станции объединяются в один маршрутный поезд с дальнейшим проследованием по расписанию) на СвЖД за семь месяцев 2019 года перевезено 158,9 тыс. тонн грузов в составе 152 поездов.

Пресс-релиз предоставлен Службой корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД"