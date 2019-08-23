В Екатеринбурге появились знаки, которые "взламывают повседневность"

Художники из команды Hot Singles In Your Area установила на проспекте Ленина в Екатеринбурге необычные дорожные знаки.

Все они стоят в местах, где ведутся дородные работы, где рабочие перекладывают тротуарную плитку. Обычно, в таких местах стоят предупреждающие сообщения, но арт-активисты полагают, что они бесполезны.

"Мы решили придать таким знакам хоть какой-то смысл. Вместо того, чтобы говорить очевидную вещь, они могут заставить тебя подумать", - говорят авторы.

Началось все с изображения на желтом фоне, гласящего "Если ты ждал знак, то вот он". По словам художников, он простоял на своем месте целых два дня: настолько вписался в городскую среду, что рабочие таскали его с собой от объекта к объекту как настоящий, и лишь только заметили подвох - уничтожили.

"Такие вещи взламывают повседневность, так как паразитируют на сегодняшней городской инфраструктуре, которую люди успешно научились не замечать", - отметили в арт-группе.