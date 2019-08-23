В Югре пенсионерка перевела мошенникам 970 тысяч рублей

В Сургуте 68-летняя женщина перевела мошенникам почти миллион рублей после 40 звонков о несанкционированных списаниях средств.

Сообщение о мошенничестве поступило в дежурную часть города накануне, сообщили в пресс-службе полиции Югры.

Пенсионерка рассказала, что в телефонном разговоре злоумышленники представлялись сотрудниками банка. Женщина знала о случаях мошенничествах и несколько раз звонила на "горячую линию", где говорили, что с деньгами все нормально. Несмотря на это, жительница ХМАО поверила аферистам, которые говорили ей, что банку якобы выгодны такие списания и что у них там есть своя преступная схема. И перевела им все имеющиеся средства - почти 970 тысяч рублей.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" (часть 3 159 статьи УК РФ). Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.