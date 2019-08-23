Росгвардейцам могут разрешить занимать здания и земли при спецоперациях

Новости

На ВДНХ в выходные можно посмотреть шоу стеклодувов 16:46
В Самаре умер заслуженный артист России Игорь Данюшин 16:45
Под Челябинском загорелся детский сад 16:41
В Рязани обнаружили голубцы с листериями 16:28
Путин поздравил Кадырова с открытием крупнейшей мечети в Европе 16:26
Вышел трейлер третьего сезона "Голиафа" с Билли Бобом Торнтоном 16:26
На набережной Северного речного вокзала появится зона отдыха с бассейнами 16:22
В Сочи экстренно приземлился пассажирский самолет 16:18
В России стартовал масштабный хакатон для молодых предпринимателей 16:15
Петербургских школьников научат архитектурному мышлению и диджеингу 16:14
В Великом Новгороде открыли памятник первой берестяной грамоте 16:10
На Урале арестован третий полицейский, подозреваемый в изнасиловании 16:08
Актер Боб Оденкерк проболтался о полнометражке "Во все тяжкие" 16:08
Минск и Москва в сентябре начнут утверждение программы интеграции 16:00
В Крыму начнут выплачивать компенсацию за школьную форму 15:54
На Алтае ревнивому мужу дали срок за покупку шпионской ручки 15:52
Китай вводит пошлины на американский экспорт на 75 миллиардов долларов 15:45
Хоккеист Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за допинг 15:45
В суд направлено дело еще одного участника митинга в Москве 27 июля 15:38
Итальянцы привезут в Крым кулинарное шоу 15:37
Под Калугой ФСБ задержала спонсоров террористов "ИГ" 15:35
Сирийская армия освободила четыре населенных пункта в провинции Хама 15:30
Иностранцы выступят на пяти площадках фестиваля Koktebel Jazz Party 15:27
Сенатор: Россия должна адекватно ответить на испытания ракеты США 15:23
В московском каршеринге появилились ретро-автомобили 15:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
В "РГ" расскажут о предстоящей "Волне здоровья"
23.08.2019 15:58
Рубрика: Власть

Росгвардейцам могут разрешить занимать здания и земли при спецоперациях

Текст: Тимофей Борисов
Сотрудники Росгвардии смогут пользоваться чужим жильем и землей во время проведения спецопераций и неотложных заданий.

Такое право предусмотрено для этой спецслужбы согласно подготовленному Постановлению правительства "Об утверждении Правил предоставления войскам национальной гвардии Российской Федерации зданий (помещений), сооружений и земельных участков на период подготовки и выполнения ими служебно-боевых задач". Документ еще не принят, а пока находится на обсуждении.

Заключить контракт с Росгвардией может любой призывник со средним образованием

На портале размещена и пояснительная записка к проекту документа. Там сказано, что необходимость разработки проекта постановления обусловлена отсутствием механизма предоставления прежде всего жилья росгвардейцам, так сказать, на время "Ч".

Но чтобы сразу успокоить граждан, надо отметить, что речь не идет о постое вооруженных до зубов людей в личных квартирах россиян, как это было с войсками в царские времена. Речь прежде всего о муниципальном жилье, которое законным образом должно быть представлено на время местными властями, если в их края прибыла группировка "краповых беретов", скажем, ликвидировать последствия природного бедствия, как это недавно было в подтопленном Тулуне. Там большие силы именно росгвардейцев разбирали завалы возле тулунского моста, к которому волной прибило десятки снесенных стихией частных домов. Понятно, что людям надо было где-то разместиться и питаться. Тогда в июле вопрос с проживанием бойцов решали на уровне администрации Иркутской области. С принятием нового документа решать такие задачи станет проще. То есть речь идет о легализации и так уже существующего де-факто механизма.

Так что не случайно в пояснительной записке указано: принятие и реализация проекта постановления не потребуют выделения дополнительных средств федерального бюджета и не вызовут негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий. Также там отдельно прописано, что принятие проекта постановления не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных нормативных правовых актов, он соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.

Власть Безопасность Спецслужбы Правительство Росгвардия Законопроекты и комментарии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин заявил о пропагандистской кампании США по ДРСМД против России
ГСС: Мексиканская Interjet не отказывается от SSJ100
Минобороны: Разведку у границ РФ провели 27 летательных аппаратов
Татьяна Москалькова прибыла с визитом в Киев
Марин Ле Пен осудила заявления о возвращении России в G8