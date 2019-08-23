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23.08.2019 14:48
Рубрика: Власть

Россия профинансирует модернизацию абхазской армии

Текст: Александр Степанов

Россия будет финансировать модернизацию абхазской армии и развивать с Абхазией военное сотрудничество, соответствующее соглашение было подписано в ходе встречи между министром обороны РФ Сергеем Шойгу и главой военного ведомства Абхазии Мерабом Кишмария.

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На встрече также было подписано соглашение о дальнейшем развитии военно-технического сотрудничества между странами.

По словам главы военного ведомства РФ, между странами создано общее пространство обороны и безопасности. "Мы первыми признали независимость республики и продолжаем оказывать ей всестороннюю помощь", - отметил Шойгу. По его словам, важное значение имеют документы и соглашения, которые были подписаны в 2014 и 2015 годах. "И, безусловно, наша военная база, которую мы укрепляем, и которая нашими совместными усилиями является гарантом стабильности", - подчеркнул Шойгу.

В 2014 году был подписан договор о создании в Абхазии объединенной российской военной базы. В 2015 году - договор между РФ и Абхазией о союзничестве и стратегическом партнерстве, который подразумевал создание общего пространства обороны и безопасности между странами и создание объединенной группировки войск (сил), выделенных из состава Вооруженных Сил РФ и Вооруженных Сил Абхазии.

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Министр обороны Абхазии Мераб Кишмария поблагодарил Россию за вклад в обеспечение безопасности республики. "То, что седьмая база совместно с объединенной группировкой, которую мы создали, занимается обеспечением безопасности - это особая благодарность", - сказал Кишмария. По его словам, в первую очередь, это заслуга министра обороны РФ, российских офицеров и генералов, которые занимаются совместно с абхазскими офицерами и генералами, обеспечением безопасности. "Еще раз выражаю свою благодарность за ту государственность, которая обеспечивается у нас силами ваших войск", - сказал Кишмария.

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