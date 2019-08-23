Российская кинокомпания подала в суд на Джеки Чана и Шварценеггера

С китайской компании ChinaFilmGroup, а также с актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера намерены взыскать более 200 миллионов рублей. Такой иск подал конкурсный управляющий "Русской фильм группы" (РФГ). Это первый случай, когда звезд такого масштаба привлекают к судебным разбирательствам в России.

Дело в фильме "Тайна печати дракона": РФГ финансировала картину, где ChinaFilmGroup выступила сопродюсером, а Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер сыграли эпизодические роли, сообщает "Ведомости".

Лента уже вышла на широкие экраны в Китае, но, вопреки ожиданиям, сборы не порадовали: в первые выходные фильм собрал 2,1 миллиона долларов, тогда как его бюджет превышает 50 миллионов долларов. Соответственно, доход с проката российская компания получить не может.

При этом продюсер фильма Алексей Петрухин перспектив у дела не видит: те 200 миллионов рублей, которые были выделены РФГ на русско-китайский проект, не являются средствами компании или инвесторов - их выделил Фонд кино.

Кстати, иск мог бы быть направлен еще одной голливудской знаменитости - в фильме также снялся Рутгер Хауэр. Однако в июле актер скончался.

В России "Тайну печати дракона" начнут показывать в кино с сентября.