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23.08.2019 12:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Росстат рассказал о зарплатах врачей и учителей

Текст: Евгений Гайва
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В большинстве регионов России зарплаты учителей превышают среднемесячную начисленную зарплату наемных работников более, чем на 10 процентов, зарплаты врачей - выше средней в два раза. Такие выводы следуют из данных Росстата за первое полугодие 2019 года.

Фото: Pixabay
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Таким образом, по основным категориям бюджетников большинство регионов выдерживают уровень зарплат, установленный майскими указами президента 2012 года. Однако есть категории бюджетников, зарплаты которых не дотягивают до средних показателей.

Лучше всего дела с зарплатами педагогических работников организаций общего образования обстоят в Приморском крае, где зарплаты учителей превышают средние зарплаты в регионе на 47,6 процента, в Республике Крым - на 43,3 процента, и в городе Севастополь - на 41,3 процента. Ниже средней зарплаты учителей оказались только в Белгородской области - 99,9 процента от среднего показателя.

Зарплаты преподавателей высших учебных заведений практически везде выше средних зарплат в регионе в два раза. Не выполняется показатель только в Республике Бурятия. Работники учреждений культуры в большинстве регионов получают зарплаты выше среднего в регионе. Зато научным работникам платят в два раза выше среднего только в 33 регионах страны.

Зарплаты педагогов дополнительного образования в ряде регионов на 1-2 процента не дотягивают до среднего показателя в регионе, а в 15 регионах превышают средний уровень зарплат.

Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС
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Зарплаты врачам и работникам с высшим медицинским или фармацевтическим образованием в два раза выше средних платят в большинстве регионов. Лучше всего дела обстоят в Курганской области, где зарплаты врачей превышают среднюю зарплату в субъекте в 2,4 раза. В Калининградской и Ленинградской областях установлено соотношение в 2,2 раза. При этом в 20 регионах зарплаты врачей не дотянули до установленного показателя.

Медсестры также в большинстве регионов получают зарплату выше средней. Не выполняется показатель в Костромской, Орловской, Мурманской, Кемеровской, Амурской областях, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, республиках Тыва, Хакасия, Саха (Якутия), Красноярском, Забайкальском краях.

А зарплаты санитарок и социальных работников отстают от средних показателей примерно в половине регионов.

Согласно указам, подписанным президентом в мае 2012 года, доходы учителей, социальных работников, младшего и среднего медперсонала должны были достичь 100 процентов от средней зарплаты по региону к 2018 году. При этом, зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников должны были в два раза превысить средний уровень.

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