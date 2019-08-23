Сенатор: Россия должна адекватно ответить на испытания ракеты США

У России есть все основания считать, что США заранее готовили разрыв Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), и она должна ответить симметрично ради сохранения баланса сил, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

"Всему миру уже предъявлены доказательства того, что американцы готовили разрыв договора, потому что хотели получить военное превосходство в этих системах, сознательно нарушая ДРСМД", - заявил он в беседе с RT.

Сенатор подчеркнул, что буквально через считанные недели после выхода из договора США испытали ракету, которая по своим параметрам является классическим выходом за рамки данного документа. "Поэтому сегодня у России есть все основания показать миру, что инициатором уничтожения договора являются именно Соединенные Штаты. Наш лидер Владимир Путин уже не впервые говорит, что мы всегда будем иметь симметричный ответ с точки зрения военной составляющей", - добавил Олег Морозов.

Он уверен, что от России "требуется адекватный ответ" на действия США именно потому, что "мир может держаться только на балансе сил, никакого другого варианта безопасности не существует".