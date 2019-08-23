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23.08.2019 15:23
Рубрика: Власть

Сенатор: Россия должна адекватно ответить на испытания ракеты США

Текст: Галина Мисливская

У России есть все основания считать, что США заранее готовили разрыв Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), и она должна ответить симметрично ради сохранения баланса сил, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Путин поручил подготовить симметричный ответ на ракетные испытания США

"Всему миру уже предъявлены доказательства того, что американцы готовили разрыв договора, потому что хотели получить военное превосходство в этих системах, сознательно нарушая ДРСМД", - заявил он в беседе с RT.

Сенатор подчеркнул, что буквально через считанные недели после выхода из договора США испытали ракету, которая по своим параметрам является классическим выходом за рамки данного документа. "Поэтому сегодня у России есть все основания показать миру, что инициатором уничтожения договора являются именно Соединенные Штаты. Наш лидер Владимир Путин уже не впервые говорит, что мы всегда будем иметь симметричный ответ с точки зрения военной составляющей", - добавил Олег Морозов.

Он уверен, что от России "требуется адекватный ответ" на действия США именно потому, что "мир может держаться только на балансе сил, никакого другого варианта безопасности не существует".

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