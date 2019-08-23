Сирийская армия освободила четыре населенных пункта в провинции Хама

Сирийская армия полностью освободила четыре деревни на севере провинции Хама.

"Армия сейчас контролирует деревни Кафр-Зейта, Латмане, Латмин, Телль-Фас на севере Хамы. Теперь осталось освободить на севере Хамы лишь три деревни: Мурик, Лахая, Мааркабе", - со ссылкой на источника сообщает РИА Новости.

Напомним, что накануне сирийские власти объявили об открытии гуманитарного коридора для мирных жителей, желающих покинуть часть провинции Идлиб, до сих пор удерживаемой террористическими группировками.