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Рубрика: В мире

Сирийская армия заняла город Хан-Шейхун в Идлибе

Правительственная армия Сирии заняла Хан-Шейхун - крупнейшую базу террористов на юге Идлиба. Сейчас в городе проводятся операции по зачистке и разминированию.

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Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на местный источник. Ранее сообщалось, что сирийские войска взяли этот населенный пункт под огневой контроль, заняли ключевые позиции вокруг него и отрезали пути снабжения боевиков.

Напомним, освобождение Хан-Шейхуна открывает войскам президента Сирии Башара Асада путь к наступлению на Маарет-Нааман и Кфар-Сиджну - еще двум форпостам террористов на перекрестках дорог север - юг, запад - восток.

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