США напомнили Канаде о необходимости увеличения взносов в НАТО

Госсекретарь США Майк Помпео, который сейчас находится с визитом в Канаде, напомнил премьер-министру Джастину Трюдо о необходимости увеличения взносов в НАТО. Об этом сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

По ее словам, Помпео отметил непоколебимую приверженность США интересам НАТО и подчеркнул важность выполнения союзниками своих обязательств по инвестициям в оборону. Взнос Канады в 2019 году составляет 1,27% от ВВП страны, тогда как цель организации - 2%.

Президент США Дональд Трамп не раз упрекал союзников по НАТО в недостаточном финансировании альянса и требовал повышения их вкладов. Пока США являются главным инвестором оборонных возможностей организации и это очень раздражает вашингтонскую администрацию, пишет РИА Новости.

Днем ранее Трамп упрекнул Данию в недостаточных расходах на НАТО. По его данным, эта страна вкладывает только 1,35% ВВП в расходы альянса на оборону. По мнению американского лидера, Дания богатая страна и могла бы увеличить взносы. "Мы защищаем Европу, и только восемь из 28 стран НАТО находятся на отметке в 2%", - заявил Трамп.