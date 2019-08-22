Новости

Случай заражения человека "птичьим гриппом" H5N6 зафиксирован в Пекине 05:35
Премьер-министр Дании ответила на отказ Трампа от поездки в страну 05:02
Израиль второй раз за ночь атаковал объекты ХАМАС в Газе 04:58
Во Владивостоке штормовой ветер снес крест на сопке Крестовой 04:46
"Крестным" леопарда из Приморья стал телеведущий Николай Дроздов 04:44
На Камчатке "нанесли" удар из ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" 04:33
Трамп упрекнул Данию в недостаточных расходах на НАТО 04:32
КНДР: Действия США и Южной Кореи не способствуют мирному диалогу 03:58
Польский ресторан отказался принимать на работу украинцев 03:48
Пентагон: США получат гиперзвуковое оружие в ближайшие пару лет 03:20
Аргентинские провинции подали в суд из-за заморозки цен на бензин 03:02
Самолет главы МИД Германии снова сломался перед вылетом в Москву 02:34
Крокодил Фиделя Кастро укусил шведского пенсионера в зоопарке 02:14
В США после массовых расстрелов задержаны 27 человек 02:00
Небольшой самолет сгорел во время взлета в Калифорнии 01:59
Не менее 35 пассажиров рейса в Мадрид пострадали при турбулентности 01:45
ВВС Израиля нанесли удар по целям ХАМАС в ответ на запуск ракеты 01:28
Toyota Land Cruiser могут заменить на Lexus 01:28
Дуэйн Джонсон признан самым высокооплачиваемым актером мира 01:17
Хуситы нанесли ракетный удар по штабу саудовской армии в Джизане 00:57
США пообещали пять миллионов долларов за помощь в поимке главарей ДАИШ 00:40
Фанаты "Олимпиакоса" избили телепродюсера из РФ перед игрой с "Краснодаром" 00:35
Ниинисте угостил Путина рыбой и ягодами 00:13
МВД выпустило видеоролик ко Дню Государственного флага России 00:12
В Нижегородской области нашли пропавшую пятилетнюю девочку 00:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Какие фильмы покажут в честь 350-летия российского флага
Какие фильмы покажут в честь 350-летия российского флага
22.08.2019 04:32
Рубрика: В мире

Трамп упрекнул Данию в недостаточных расходах на НАТО

Фото: AP Photo/Patrick Semansky Фото: AP Photo/Patrick Semansky
Фото: AP Photo/Patrick Semansky

Президент США Дональд Трамп раскритиковал власти Дании из-за недостаточных, по его мнению, расходов этой страны в НАТО. Об этом американский лидер написал в Twitter.

Фото: Денис Асланов / РИА Новости
Посол США пригрозил выводом американских войск из Германии

По его данным, Дания вкладывает только 1,35% ВВП в расходы НАТО на оборону. Однако Дания богатая страна и расходы должны быть на уровне 2%, убежден Трамп. "Мы защищаем Европу, и только восемь из 28 стран НАТО находятся на отметке в 2%", - цитирует РИА Новости президента США.

Днем ранее, напомним, Трамп отложил запланированную встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за отсутствия заинтересованности с ее стороны в обсуждении вопроса о продаже Соединенным Штатам Гренландии.

Фредериксен выразила надежду, что заявления Трампа о покупке острова - это шутка, и подчеркнула, что Гренландия не может быть продана. Сам же Трамп на днях подтвердил журналистам, что действительно думал о покупке острова у Дании, объяснив это "стратегическим" интересом.

Washington Post распространил информацию, что США готовы взять на себя обязательство Дании по выплате 600 миллионов долларов ежегодно в качестве финансовой помощи Гренландии в рамках сделки о покупке острова.

В мире США В мире Европа Дания
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Шойгу рассказал о мерах по усилению обороны на западе России
В Нижегородской области нашли пропавшую пятилетнюю девочку
МВД выпустило видеоролик ко Дню Государственного флага России
Росстат рассказал, на какие продукты снизились цены
Суд отказался выпустить украинских моряков из СИЗО "Лефортово"