Трамп упрекнул Данию в недостаточных расходах на НАТО

Президент США Дональд Трамп раскритиковал власти Дании из-за недостаточных, по его мнению, расходов этой страны в НАТО. Об этом американский лидер написал в Twitter.

По его данным, Дания вкладывает только 1,35% ВВП в расходы НАТО на оборону. Однако Дания богатая страна и расходы должны быть на уровне 2%, убежден Трамп. "Мы защищаем Европу, и только восемь из 28 стран НАТО находятся на отметке в 2%", - цитирует РИА Новости президента США.

Днем ранее, напомним, Трамп отложил запланированную встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за отсутствия заинтересованности с ее стороны в обсуждении вопроса о продаже Соединенным Штатам Гренландии.

Фредериксен выразила надежду, что заявления Трампа о покупке острова - это шутка, и подчеркнула, что Гренландия не может быть продана. Сам же Трамп на днях подтвердил журналистам, что действительно думал о покупке острова у Дании, объяснив это "стратегическим" интересом.

Washington Post распространил информацию, что США готовы взять на себя обязательство Дании по выплате 600 миллионов долларов ежегодно в качестве финансовой помощи Гренландии в рамках сделки о покупке острова.