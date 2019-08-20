Премьер Дании назвала абсурдом желание Трампа купить Гренландию

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Гренландия не может быть продана США. Дискуссию о покупке острова она назвала абсурдной.

Она также отметила, что возможность подобной сделки исключена, так как Гренландия имеет статус автономии и не является датской. По ее словам, гренландский премьер Ким Кильсен ясно давал понять, что остров не продается. Фредериксен в интервью газете Sermitsiaq выразила надежду на то, что заявления Трампа - это шутка.

В гренландском МИД, в свою очередь, заявили, что остров открыт "для бизнеса, но не для продажи".

Между тем Дания готовится к визиту президента США, который должен состояться в начале сентября. Однако сам Трамп пока не подтвердил то, что точно приедет в Копенгаген.

Ранее американский лидер подтвердил, что действительно интересовался покупкой острова Гренландия у Дании. По словам Трампа, это "стратегический" интерес. Глава Белого дома сказал своему окружению, что ему посоветовали заняться покупкой Гренландии, потому что якобы Дания столкнулась с финансовыми проблемами из-за поддержки этой территории.

Кстати

В 1917 году США уже приобретали часть территории Дании: они купили Виргинские острова за 25 миллионов долларов, что на сегодняшний день эквивалентно 500 миллионам долларов.