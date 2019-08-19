Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что действительно интересовался покупкой острова Гренландия у Дании. Об этом журналистам заявил сам американский лидер.

По словам Трампа, это "стратегический" интерес. Однако, это "это не номер один в повестке дня", - цитирует главу Белого дома РИА Новости.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии с целью усиления военного влияния США в Арктике. По информации издания, президент поручил юрисконсульту своей администрации провести правовую экспертизу проекта. Однако в министерстве иностранных дел Гренландии заявили, что она открыта для бизнеса и туризма, но не продается.

Между тем, профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г.В. Плеханова Константин Ордов рассчитал стоимость острова. По его данным Гренландия оценивается в 10 триллионов долларов.