Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за отказа продать Гренландию

Президент США Дональд Трамп отложил запланированную ранее встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за отсутствия заинтересованности с ее стороны в обсуждении вопроса о продаже Соединенным Штатам Гренландии.

Об этом американский лидер написал в Twitter, уточнив, что встреча должна была состояться через две недели. По его словам, проявив такую прямолинейность, премьер-министр смогла сэкономить немало средств и усилий как для Соединенных Штатов, так и для Дании. "Я благодарю ее за это и с нетерпением жду пересмотра графика встречи в будущем!" - написал Трамп.

Ранее Метте Фредериксен заявила, что Гренландия не может быть продана США и дискуссию о покупке острова она назвала абсурдной. Премьер-министр также отметила, что возможность подобной сделки исключена, так как Гренландия имеет статус автономии и не является датской. Фредериксен выразила надежду на то, что заявления Трампа - это шутка.

Сам же Трамп на днях подтвердил журналистам, что действительно думал о покупке острова у Дании, объяснив это "стратегическим" интересом. По данным СМИ, американский лидер изучает возможность приобретения Гренландии с целью усиления военного влияния США в Арктике.