Новости

Жертвами проливных дождей на юго-западе Китая стали четыре человека 04:49
В Хабаровске из пожара в жилом доме спаслись 68 человек 04:48
Экс-директора якутского аэропорта обвинили в новом преступлении 04:13
Украинцы возмутились огромным кортежем Зеленского 04:12
Запуск к МКС нового корабля Starliner перенесли 04:00
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за отказа продать Гренландию 03:55
Джонсон: Великобритания потеряла статус "страны без кори" 03:32
Корреспондент Playboy подал в суд на Трампа 03:22
Самолет Lufthansa вернулся в Пулково из-за треснувшего стекла 03:07
В США организатор крупнейшей аферы с экопродуктами покончил с собой 02:44
Вспышка кори зафиксирована в Бразилии 02:40
Трамп: США изучают вопрос о сокращении международной помощи 02:13
Вооруженный мужчина замечен на территории университета в Луизиане 02:10
Хуситы сообщили о сбитом в Йемене американском беспилотнике 02:08
Конгресс США примет решение о поставке Тайваню 66 истребителей F-16 01:49
Поправки о женском равноправии начали действовать в Саудовской Аравии 01:48
У президента Уругвая выявлено злокачественное образование 01:37
Астронавты NASA выйдут в открытый космос для работы на поверхности МКС 00:58
РФ призвала СБ ООН обсудить Концепцию безопасности в Персидском заливе 00:43
Официально: Киану Ривз и "Тринити" сыграют в новой "Матрице" у Вачовски 00:40
Командование Космическими силами США начнет работу 29 августа 00:32
Трамп назвал Китай экономической угрозой для США 00:08
"Аякс" в меньшинстве удержал ничью в матче с АПОЭЛом 20.08.2019
США создадут гиперзвуковые ракеты с запрещенным ДРСМД радиусом 20.08.2019
Трамп пообещал сохранить военное присутствие США в Афганистане 20.08.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
В "РГ" состоится презентация книги "Си Цзиньпин"
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
21.08.2019 03:55
Рубрика: В мире

Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за отказа продать Гренландию

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin
Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin

Президент США Дональд Трамп отложил запланированную ранее встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за отсутствия заинтересованности с ее стороны в обсуждении вопроса о продаже Соединенным Штатам Гренландии.

Фото: istock
Королевская семья Дании не исключила продажу Гренландии США

Об этом американский лидер написал в Twitter, уточнив, что встреча должна была состояться через две недели. По его словам, проявив такую прямолинейность, премьер-министр смогла сэкономить немало средств и усилий как для Соединенных Штатов, так и для Дании. "Я благодарю ее за это и с нетерпением жду пересмотра графика встречи в будущем!" - написал Трамп.

Ранее Метте Фредериксен заявила, что Гренландия не может быть продана США и дискуссию о покупке острова она назвала абсурдной. Премьер-министр также отметила, что возможность подобной сделки исключена, так как Гренландия имеет статус автономии и не является датской. Фредериксен выразила надежду на то, что заявления Трампа - это шутка.

Сам же Трамп на днях подтвердил журналистам, что действительно думал о покупке острова у Дании, объяснив это "стратегическим" интересом. По данным СМИ, американский лидер изучает возможность приобретения Гренландии с целью усиления военного влияния США в Арктике.

В мире США В мире Европа Дания
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал об итогах встречи Путина и Макрона
Лавров: Россия и Турция в постоянном контакте по ситуации в Идлибе
Минобороны показало на видео первый полет тяжелого беспилотника "Альтиус-У"
МИД РФ назвал добровольной передачу данных с мониторинговых станций
С грузинского телеканала уволили журналиста, оскорбившего президента РФ