Трамп в шутку пообещал не строить в Гренландии небоскреб

Президент США Дональд Трамп пошутил, что не собирается строить в Гренландии небоскреб. "Я обещаю не делать этого", - написал американский лидер в Twitter, сопроводив публикацию коллажем, на котором посреди гренландского пейзажа высится золотой небоскреб.
Эта запись появилась после многочисленных публикаций в СМИ о том, что Трамп изучает возможность приобретения острова Гренландия с целью усиления военного влияния США в Арктике.
На днях Трамп подтвердил журналистам, что действительно думал о покупке острова у Дании, объяснив это "стратегическим" интересом. Однако глава Белого дома подчеркнул, что это "это не номер один в повестке дня". В МИД Гренландии заявили, что она открыта для бизнеса и туризма, но не продается.
I promise not to do this to Greenland! pic.twitter.com/03DdyVU6HA— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 августа 2019 г.