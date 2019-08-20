Трамп в шутку пообещал не строить в Гренландии небоскреб

Президент США Дональд Трамп пошутил, что не собирается строить в Гренландии небоскреб. "Я обещаю не делать этого", - написал американский лидер в Twitter, сопроводив публикацию коллажем, на котором посреди гренландского пейзажа высится золотой небоскреб.

Эта запись появилась после многочисленных публикаций в СМИ о том, что Трамп изучает возможность приобретения острова Гренландия с целью усиления военного влияния США в Арктике.

На днях Трамп подтвердил журналистам, что действительно думал о покупке острова у Дании, объяснив это "стратегическим" интересом. Однако глава Белого дома подчеркнул, что это "это не номер один в повестке дня". В МИД Гренландии заявили, что она открыта для бизнеса и туризма, но не продается.