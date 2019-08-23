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23.08.2019 18:06
Рубрика: Власть

США введут санкции против России по "делу Скрипалей" 26 августа

Текст: Сергей Новиков

Второй пакет санкций США против России в связи с "делом Скрипалей" должен вступить в силу 26 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное уведомление Государственного департамента США.

Фото: REUTERS/Hannah McKay
Лондон не смог доказать причастность России к отравлению Скрипалей

Сам документ, в котором будут раскрыты подробности санкций, будет опубликован 26 августа. Речь идет о санкциях, которые Белый дом и Госдепартамент уже анонсировали в начале августа.

Новые ограничения, как ожидается, затронут предоставление займов, финансовой или технической помощи России международными финансовыми институтами, а также экспорт ряда товаров и технологий.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Санкции и антисанкции Отравление Сергея Скрипаля
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