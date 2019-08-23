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23.08.2019 19:33
Рубрика: Спорт

Сутормин переведет первому тренеру миллион рублей

Текст: Максим Домчев

Полузащитник Алексей Сутормин после объявления сумм компенсаций за его подготовку после перехода из "Рубина" в "Зенит" решил перевести миллион рублей своему бывшему тренеру.

"Рубин" продал картонную фигуру Сутормина дороже, чем самого футболиста

История с переходом полузащитника Алексея Сутормина из "Рубина" в "Зенит" привлекла себе повышенное внимание после того, как были опубликованы бумаги, в которых указывалась сумма трансфера и компенсации его бывшим командам. На каждый клуб, в том числе и детско-юношескую школу, воспитавшую футболиста там полагались смешные по нынешним меркам деньги. Например, "Волгарь" за игрока получил менее 500 рублей.

В интервью РИА Новости футболист рассказал, что был не в курсе всей ситуации со своим трансфером и суммой солидарной компенсации. "Решил перевести своему первому тренеру - Александру Ивановичу Грекову деньги. Он уже не работает в Академии "Строгино", но это как раз тот человек, которому я очень многим обязан. Он верил в меня, помогал. Я решил, что переведу ему миллион рублей, просто в знак благодарности",- сказал Сутормин.

Алексей Сутормин провел в РПЛ 25 матчей и забил восемь голов. Является кандидатом в сборную России.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Зенит"
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