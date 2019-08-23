Тбилиси оплатит долги турбизнеса, пострадавшего из-за спада турпотока из РФ

Власти Грузии пытаются смягчить последствия удара по собственной туристической отрасли после прекращения авиасообщения с Россией. Правительство пообещало оказать помощь владельцам гостиниц в Аджарии в выплате банковских кредитов, возникших из-за сокращения турпотока, передает РИА Новости.

Ранее представители гостиничного бизнеса в регионе провели митинг в Кобулети, требуя от кабмина поддержки и компенсаций упущенной выгоды.

"Инициатива правительства подразумевает софинансирование процентной ставки кредита тем субъектам-предпринимателям, которые встали перед финансовыми проблемами из-за сокращения турпотока", - пообещали в министерство экономики и устойчивого развития Грузии. О каких именно суммах идет речь - не уточняется.

Напомним, что в конце июля в Тбилиси прошли массовые митинги против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. С учетом русофобской направленности акций в Москве было принято решение о прекращении авиасообщения с 8 июля. С этого момента турпоток в Грузию заметно сократился.