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23.08.2019 17:43
Рубрика: Экономика

Tele2 получил скорость 2,1 Гбит/c на абонентском устройстве в сети 5G

Текст: Юлия Кривошапко

Мобильный оператор Tele2 сообщил об успешно проведенных испытаниях абонентского оборудования в первой пилотной сети 5G, которая была запущена на Тверской улице в Москве совместно с Ericsson 8 августа.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Сеть 5G расширяет покрытие

При подключении к сети в диапазоне 28 ГГц абонентское устройство продемонстрировало пиковую скорость около 2,1 Гбит/c и минимальное время задержки 9 мс. Эти технические параметры позволяют реализовать большинство пользовательских и промышленных сценариев на базе технологии 5G, говорится в официальном сообщении компании.

Еще один сценарий обеспечивает ультраскоростной мобильный широкополосный доступ владельцам обычных смартфонов. Пользовательские устройства подключаются к сети 5G через портативные Wi-Fi-роутеры WNC. Таким образом, преимущества новейшей технологии могут оценить владельцы всех современных моделей смартфонов. Впоследствии Tele2 планирует сделать роутер WNC доступным для покупателей, уточняют в пресс-службе компании.

Сплошное outdoor-покрытие пилотной сети 5G Tele2 охватывает Тверскую улицу - от Кремля до Садового кольца. Indoor-покрытие также обеспечено во флагманском салоне Tele2 на ул. Тверской, д. 25/9. Тестовая зона 5G запущена в диапазоне 28 ГГц в режиме NSA с использованием якорного диапазона Band7 LTE (2600МГц).

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Режим NSA позволяет развернуть 5G в сетях LTE и упрощает внедрение новейшего стандарта на начальном этапе. Tele2 может проводить испытания в выделенных частотах до конца июля 2021 года.

5G - это новое поколение стандартов для радиосистем и сетевой архитектуры в мире. Сети 5G будут активно задействованы в таких направлениях, как интернет вещей, "умный" город, "умное" производство, "умный" дом и транспорт. Использование технологии будет способствовать повышению уровня обслуживания и развитию новых сервисов, в том числе в области промышленной автоматизации, беспилотного транспорта, дистанционной медицины, виртуальной и дополненной реальности.

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