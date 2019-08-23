Титулованный бодибилдер умер в свой день рождения

Известный бодибилдер, вице-президент федерации Подмосковья по бодибилдингу и судья международной категории Дмитрий Жигулин умер 22 августа в Москве. В этот день ему исполнилось 47 лет.

В свой день рождения Дмитрий Жигулин провел обычную тренировку, в соцсетях успел ответить на поздравления друзей. Однако позже он был обнаружен без сознания в кабинете своего фитнес-клуба в Москве. Прибывшая скорая помощь не смогла спасти мужчину, сообщает "МК".

По предварительной информации, причина смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Федерация бодибилдинга Москвы выразила соболезнования родным и близким Дмитрия Жигулина.