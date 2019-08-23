Трамп обрушился с критикой на Китай и пообещал ответные пошлины

Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на Китай, обвинив Пекин в краже американской интеллектуальной собственности, пообещал ответ на введенные Китаем против США тарифные ограничения, а также отдал распоряжение американским компаниям искать новые рынки.

"За многие годы наша страна потеряла триллионы долларов из-за Китая. Они крали нашу интеллектуальную собственность, которая стоила сотни миллиардов долларов в год. Они хотя продолжить, но я им не позволю", - написал Трамп в своем Twitter, заявив, что США не нужен Китай.

"Нашим великим американским компаниям отдано указание начать поиск альтернатив Китаю. В том числе и в плане возврата производства назад в США. Сегодня я отвечу на введенные Китаем тарифы. Это великая возможность для США", - заявил президент США и сообщил, что отныне "логистическим компаниям (в том числе Fed Ex, Amazon, UPS) надлежит отказывать в перевозке фентанила из Китая.

"Из-за наших достижений экономика США за последние 2,5 года стала куда больше, чем экономика Китая. Мы продолжим в том же духе", - пообещал Трамп.

Напомним, что ранее власти Китая заявили о введении ответных дополнительных пошлин на ввоз американских товаров общим объемом 75 миллиардов долларов в год. Пошлины затронут 5 078 товарных позиций и вступят в силу в полночь по пекинскому времени 1 сентября и 15 декабря.