На выходных пройдут матчи седьмого тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Его главным событием станет противостояние бронзового и серебряного призеров прошлого сезона - "Краснодара" и "Локомотива".

К схватке с одной из ведущих наших команд краснодарцы подходят в не лучшем настроении. На неделе "быки" крупно проиграли в гостях "Олимпиакосу" (0:4) в первой встрече раунда плей-офф Лиги чемпионов. Это поражение почти наверняка ставит крест на дальнейших перспективах российского клуба на участие в групповом этапе главного еврокубка.

Зато теперь на домашний матч с "Локомотивом" краснодарцы почти наверняка выйдут с двойной мотивацией. В конце концов - даже в случае итогового поражения в дуэли с "Олимпиакосом" южане все равно не останутся без еврокубков. Просто их будет ждать Лига Европы, а не чемпионов.

- Наша команда в очень трудном графике, - посетовал главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев. - Мы пытаемся ротировать состав, чтобы удачно проявить себя на всех фронтах. Не всегда и не все у нас получается, но мы стараемся. Уже в субботу нас ждет тяжелейшая игра с "Локомотивом". Сделаем все, чтобы не разочаровать наших болельщиков.

В девяти последних играх между "Краснодаром" и "Локомотивом" не было зафиксировано ни одной ничьей

Встречи "Краснодара" с "железнодорожниками" в последние годы проходят в бескомпромиссной борьбе. Достаточно сказать, что в предыдущих девяти матчах между этими командами не было зафиксировано ни одной ничьей.

В отличие от своего следующего соперника, "Локомотив" на старте сезона стабилен. Команда выиграла Суперкубок страны, а в чемпионате весьма успешно преследует "Зенит". Благодаря двум последним осечкам питерцев и собственным победам "красно-зеленые" приблизились к лидеру на расстояние в одно очко - 13 против 14. Вровень с "железнодорожниками" идет "Краснодар", что делает субботнюю игру еще более привлекательной.

Весьма непростой матч предстоит "Зениту". Питерцы отправятся в гости к "Уфе", одержавшей две победы в последних двух домашних поединках. Причем во втором из них был повержен "Ростов", для которого это поражение стало первым в сезоне.

Из главных новостей в преддверии этого противостояния - в Уфу не сможет отправиться со своей командой главный тренер "Зенита", бывший рулевой "Уфы" Сергей Семак. Напомним, что решением КДК РФС Семак дисквалифицирован на два матча (один - условно) из-за оскорбления судей после игры с "Ахматом".

К слову, грозненский клуб на выходных постарается отобрать очки у еще одного претендента на "золото" - ЦСКА. На неделе армейцы потерпели поражение в принципиальном дерби от "Спартака" (1:2), а до того достаточно неожиданно не сумели победить на своем поле дебютанта элиты "Сочи" (0:0). В результате "красно-синие" опустились на шестую строчку.

Но с учетом плотности в верхней части таблицы уже в ближайшее время команда Виктора Гончаренко может вернуться в группу лидеров. Для этого армейцам необходимо побеждать и ждать осечек конкурентов.

Одним из этих конкурентов, безусловно, является "Спартак". Отметим, что накануне "красно-белые" провели первый матч раунда плей-офф Лиги Европы в гостях против "Браги". Результат встречи в Португалии стал известен после подписания номера "РГ" в печать.

А на выходных команде Олега Кононова предстоит сыграть в гостях с "Крыльями Советов". В прошлом туре самарцы прервали серию из четырех поражений, победив на чужом поле "Урал" (3:1). Уже пятый мяч в нынешнем сезоне забил Александр Соболев, возглавляющий гонку бомбардиров. Надо полагать, именно от него будет исходить основная угроза воротам "красно-белых".

Интересно будет также понаблюдать за матчем "Тамбов" - "Динамо". Московичи провели летом мощную трансферную кампанию, потратив на усиление чуть меньше 40 миллионов евро. Но результата пока нет: проиграв дважды подряд на своем поле, команда Дмитрия Хохлова опустилась в зону переходных встреч. И каждая следующая неудача может привести к отставке специалиста.

Где будем смотреть

24 августа, суббота

Матч ТВ

13.55 "Тамбов" - "Динамо". Прямая трансляция.

Матч Премьер

16.15 "Уфа" - "Зенит". Прямая трансляция.

18.25 "Краснодар" - "Локомотив". Прямая трансляция.

25 августа, воскресенье

Матч ТВ

18.55 "Ростов" - "Рубин". Прямая трансляция.

Матч Премьер

16.15 ЦСКА - "Ахмат". Прямая трансляция.

18.45 "Крылья Советов" - "Спартак". Прямая трансляция.

21.25 "Арсенал" - "Оренбург". Прямая трансляция.