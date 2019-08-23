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23.08.2019 05:34
Рубрика: В мире

В главном аэропорту Малайзии сломалась система регистрации багажа

В аэропорту Куала-Лумпура (столица Малайзии) вышла из строя электронная система регистрации, а также была приостановлена беспроводная передача данных.

Фото: iStock
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"Пассажирам лучше использовать сайты или мобильные приложения авиакомпаний, а в аэропорт приезжать минимум за 4 часа до вылета", - говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавании. Из-за сбоя был задержан вылет нескольких десятков рейсов.

Но проблема с регистрацией багажа была не единственной. Многие магазины и кафе перестали принимать к оплате банковские карты.

Аэропорт Куала-Лумпура занимает 23 место в списке самых загруженных воздушных гаваней мира. В прошлом году пассажиропоток составил 59 миллионов человек.

В мире Юго-Восточная Азия Малайзия
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