В главном аэропорту Малайзии сломалась система регистрации багажа

В аэропорту Куала-Лумпура (столица Малайзии) вышла из строя электронная система регистрации, а также была приостановлена беспроводная передача данных.

"Пассажирам лучше использовать сайты или мобильные приложения авиакомпаний, а в аэропорт приезжать минимум за 4 часа до вылета", - говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавании. Из-за сбоя был задержан вылет нескольких десятков рейсов.

Но проблема с регистрацией багажа была не единственной. Многие магазины и кафе перестали принимать к оплате банковские карты.

Аэропорт Куала-Лумпура занимает 23 место в списке самых загруженных воздушных гаваней мира. В прошлом году пассажиропоток составил 59 миллионов человек.