В комиссию Думы по внешнему вмешательству поступают новые материалы

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ продолжает получать новые материалы по вопросам своего ведения, заявил журналистам ее руководитель, глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Напомним, решение об образовании комиссии было принято 19 августа Советом Госдумы, в пятницу она собралась на первое заседание. По итогам встречи Василий Пискарев подтвердил, что у комиссии есть сведения о фактах вмешательства, о которых говорили лидеры думских фракций на Совете палаты. "Также подтверждаю, что в нашу комиссию поступили и другие материалы о новых фактах и новых случаях вмешательства в дела нашей страны", - сказал он.

Делиться с прессой новыми сведениями парламентарий не стал, он подчеркнул, что комиссия сначала тщательно проанализирует всю поступающую информацию, а если факты подтвердятся, то сообщит о них общественности.

Кроме того, депутаты "направили запросы во все правоохранительные структуры, в государственные органы федеральной исполнительной власти, в другие организации с просьбой предоставить информацию об имеющихся фактах вмешательства в дела нашей страны со стороны других государств".

После проверки всей информации свои выводы депутаты донесут не только до российской общественности, но и до зарубежной. "Хотелось бы, чтобы об этих фактах услышали парламенты мира, межпарламентские структуры, другие организации. Есть ПАСЕ, есть ОБСЕ, есть Генасамблея ООН, есть Межпарламентский союз. Мы - депутаты и хотели бы обсудить с коллегами проблему вмешательства", - сказал Василий Пискарев.

Он напомнил о резолюции ООН о невмешательстве в дела суверенных государств, принятой еще в 1965 году. "Давайте требовать от руководителей государств исполнения ооновских резолюций, иначе зачем они тогда принимаются", - отметил депутат.

Комиссия намерена собираться регулярно, в открытом режиме, в ее заседаниях будут принимать участие не только парламентарии, но и эксперты, представители иностранных СМИ, в первую очередь тех, к которым у членов комиссии есть претензии. "У нас есть вопросы к "Немецкой волне", мы хотели бы послушать ее представителей", - сказал Пискарев. Ранее лидеры думских фракций говорили о том, что репортаж "Дойче велле" о несанкционированной акции в Москве содержал призывы к участию в ней, это в Думе сочли признаком вмешательства во внутренние дела России.

"Если появятся поводы, то мы будем обращаться и в наши правоохранительные органы для того, чтобы они дали правовую оценку тем или иным действиям и решениям",- заявил глава комиссии.

В случае необходимости депутаты подготовят законодательные инициативы, направленные на защиту государственного суверенитета.

Ближайшее заседание комиссии планируется провести до 8 сентября. По словам Василия Пискарева, депутаты также намерены на следующей неделе поработать в регионах и узнать мнение избирателей о ситуации с вмешательством в дела России извне.