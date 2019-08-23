В компании HP сменился генеральный директор

Дион Вайслер решил покинуть пост президента компании HP. Официальная причина - семейные обстоятельства.

Уже в ноябре нынешний руководитель компании, работающей в сфере интернет-технологий, вернется на родину - в Австралию.

А новым генеральным директором станет Энрике Лорес. Вайслер, который занимал пост президента HP с 2015 года, будет входить в состав совета директоров компании до встречи акционеров, которая состоится в следующем году.

Штаб-квартира HP находится в американском Пало-Альто (штат Калифорния). Компания производит компьютеры, принтеры и их составляющие.