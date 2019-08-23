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23.08.2019 13:00
Рубрика: Экономика

В Кремле оценили будущее самолета Superjet

Текст: Кира Латухина
В Кремле выразили уверенность в том, что характеристики российского пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 будут только улучшаться.

Отвечая на вопрос, не скажется ли на имидже отрасли то, что единственная зарубежная компания, эксплуатировавшая Superjet, решила его продать, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Мы не стали бы делать такие выводы. Машина эта все больше и больше эксплуатируется отечественными авиакомпаниями".

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"По мере того как этих машин будет больше, будут улучшаться все параметры и характеристики. Международная авиационная конъюнктура - штука очень непростая. Машины других производителей, как мы знаем, и продают, и не летают, и приземляют, и так далее. Разное случается, и это не повод для таких далеко идущих выводов", - отметил представитель Кремля.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Президент Администрация Президента Лайнер Superjet 100
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