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23.08.2019 14:32
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В Москве состоялся восьмой Российско-китайский финансовый диалог

В Москве 22 августа прошел восьмой Российско-китайский финансовый диалог. Его сопредседателями были министр финансов Китайской Народной Республики Лю Кунь и первый заместитель председателя правительства Российской Федерации министр финансов Антон Силуанов.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Как сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", стороны обсудили такие вопросы, как усиление координации макроэкономической политики и укрепление связей по финансовым вопросам, содействие межрегиональному сотрудничеству, взаимодействие в области аудиторского надзора, изучение эффективных средств для обеспечения финансовой устойчивости трансграничных аварийно-спасательных работ и так далее.

Министр финансов КНР Лю Кунь отметил, что в этом году исполняется 70 лет со дня установления российско-китайских дипломатических отношений. Восьмой финансовый диалог будет содействовать реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств в июне этого года. Китай поддерживает усилия России в качестве председателя форума БРИКС в 2020 году и готов углублять сотрудничество с ней в многосторонних форматах, включая "Группу 20" и такие международные финансовые институты, как Всемирный банк и МВФ, ради улучшения глобального экономического управления, увеличения голосов и представительства развивающихся государств и стран с переходной экономикой.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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