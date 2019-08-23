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23.08.2019 01:51
Рубрика: В мире

В Польше четыре человека погибли и десятки пострадали от ударов молний

В польских Татрах четверо туристов стали жертвами ударов молний, еще 89 человек получили ранения. Трагедия произошла в четверг.

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Одним из мест, где пострадали люди, оказалась гора Гевонт. Здесь молния ударила в группу туристов. По данным спасателей, на вершине горы установлен металлический крест, в который попадают молнии, также опасность представляют металлические цепи вдоль туристических троп.

Сейчас в горах продолжается спасательная операция, задействованы вертолеты. Раненых разместили в госпитале в Закопанах и других лечебных учреждениях. Отмечается, что среди погибших двое детей, пишет РИА Новости.

Пятнадцать футболистов пострадали от удара молнии на юге Германии

По данным Посольства России в Варшаве, информации о пострадавших россиянах на данный момент нет.

В Татрах в четверг оказалось много туристов, несмотря на предупреждения синоптиков. Люди понадеялись на то, что установившаяся с утра хорошая погода не испортится.

Аномальная молния ударила у Северного полюса 48 раз
В мире Европа Польша
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