В Польше четыре человека погибли и десятки пострадали от ударов молний

В польских Татрах четверо туристов стали жертвами ударов молний, еще 89 человек получили ранения. Трагедия произошла в четверг.

Одним из мест, где пострадали люди, оказалась гора Гевонт. Здесь молния ударила в группу туристов. По данным спасателей, на вершине горы установлен металлический крест, в который попадают молнии, также опасность представляют металлические цепи вдоль туристических троп.

Сейчас в горах продолжается спасательная операция, задействованы вертолеты. Раненых разместили в госпитале в Закопанах и других лечебных учреждениях. Отмечается, что среди погибших двое детей, пишет РИА Новости.

По данным Посольства России в Варшаве, информации о пострадавших россиянах на данный момент нет.

В Татрах в четверг оказалось много туристов, несмотря на предупреждения синоптиков. Люди понадеялись на то, что установившаяся с утра хорошая погода не испортится.