В постпредстве России раскритиковали фальсификацию истории в Европе

В постпредстве России при ЕС выступили с критикой фактов фальсификации истории в Европе, который происходит с подачи молодых членов объединения.

"На протяжении десятилетий мы с болью наблюдаем бесцеремонное передергивание фактов из истории Второй мировой войны, сюрреалистические войны с памятниками советским воинам-освободителям в ряде стран ЕС", - констатировали на странице постпредства в Facebook российские дипломаты 23 августа - дня, который в Евросоюзе называют "общеевропейским днем памяти жертв всех тоталитарных и авторитарных режимов".

"23 августа - день, наиболее подходящий для иллюстрации процесса фальсификации и переписывания истории, который идет в течение многих лет в Евросоюзе с подачи ряда его "молодых" членов", - отметили в постпредстве, а сами попытки "руководства этих стран вымарать у своего народа память о собственной истории ради отказа от совместного прошлого с Советским Союзом" назвали отвратительными.

"Евроструктуры, а также Совет Европы и ОБСЕ в угоду русофобствующим силам в Европе провозгласили 23 августа общеевропейским днем памяти жертв тоталитарных режимов, - отметили в постпредстве, усомнившись в "этической стороне этого решения".

"Высшей степенью цинизма являются попытки грубо уравнять идеологии-антиподы, перечеркнуть память о подвиге Советской армии, сумевшей дать решающий отпор нацистской военной машине, как и о более 26 миллионов погибших советских граждан", - напомнили в диппредставительстве.

"К сожалению, такова реальность. Реальность, которую по завершении Второй мировой войны даже в страшном сне не могли бы предвидеть европейские лидеры, в том числе отцы-основатели Европейского союза", - с грустью резюмировали дипломаты.