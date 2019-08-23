В Праге выразили сожаление по поводу инцидента с памятником Коневу

Официальная Прага выразила сожаление по поводу инцидента с осквернением памятника маршалу Коневу. Об этом заявила представитель МИД страны Зузана Штихова.

"МИД Чехии выражает свое сожаление по поводу совершенного акта вандализма и заявляет, что с глубоким уважением относится к памяти советских солдат, погибших при освобождении Чехословакии, - передает РИА Новости слова Штиховой. - Одновременно обращаем внимание, что памятник не является военным захоронением и на него не распространяется действие чешско-российского соглашения "О взаимной охране военных захоронений" и иные формы охраны согласно международному праву, он находится исключительно в компетенции органов местного самоуправления (района Прага-6)".

Напомним, что ранее неизвестные вандалы иcписали постамент памятника, назвав освободителя Праги "кровавым маршалом" и обвинив его в причастности к событиям 1968 года. В России этот инцидент вызвал возмущение, МИД РФ выступил с протестом.