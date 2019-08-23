В России установлен рекорд по числу долгожителей

В России зафиксирован новый рекорд по количеству долгожителей в возрасте от 100 лет и старше. По данным на первое января этого года в нашей стране насчитывалось 20582 таких гражданина.

Эта почти на 17% больше, чем в 2017-м, пишут "Известия", ссылаясь на данные Росстата. Уточняется, что большая часть долгожителей - более 70% - это женщины (14687 человек).

Численность россиян, перешагнувших столетний рубеж, растет уже восемь лет подряд и за это время почти утроилась. Прогнозируется, что этот рост сохранится в нашей стране и в будущем. По данным специалистов, продолжительность жизни зависит от генетики, развития медицины и образа жизни конкретного человека.