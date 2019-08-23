В США зарегистрирована первая смерть от электронных сигарет

Первая жертва курения электронных сигарет зафиксирована в США. Житель штата Иллинойс, регулярно использовавший электронные сигареты, был экстренно госпитализирован, а затем скончался.

"Департаменту общественного здравоохранения штата Иллинойс стало известно о смерти человека, который недавно курил (электронную сигарету) и был госпитализирован с тяжелым респираторным заболеванием", - передает РИА Новости официальное заявление ведомства.

В департаменте также отметили резкий рост числа госпитализаций с дыхательными проблемами людей, куривших электронные сигареты - в общей сложности 22 человека в возрасте от 17 до 38 лет.

Кроме того, тревожная статистика поступает также из штатов Висконсин, Иллинойс, Калифорния, Индиана и Миннесота, но там предстоит уточнить причину роста числа легочных заболеваний.