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23.08.2019,  
12:02
Текст:  Алексей Моисеев

Вьетнам применил российские технологии при создании ракетной установки

Во Вьетнаме создается самоходная противокорабельная система на шасси КамАЗа.

Судя по репортажу канала QPVN из конструкторского бюро одного из оборонных предприятий, боевая машина будет способна транспортировать четыре пусковых контейнера.

В качестве вооружения вьетнамцы планируют использовать свою версию российской крылатой ракеты Х-35, способную, в зависимости от модификации, поражать различные морские цели на дистанции от 130 до 260 км.

Это оружие оснащено мощной проникающей осколочно-фугасной боевой частью и оборудовано совершенными системами наведения.

Фото: Jacob H. Smith, U.S. Army / wikimedia.org
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Из-за своей компактности и малой высоты полета над морем обнаружение таких ПКР затруднено и, соответственно, у противника очень небольшие шансы их уничтожить.

В настоящее время вьетнамские военно-морские силы вооружили такими ракетами катера проекта 1241 и на сторожевые корабли проекта 11661Э. Также был приобретен береговой комплекс "Бал-Э".

Несколько лет назад сообщалось о намерении военных этой страны наладить производство своего варианта Х-35, которая получила обозначение KCT-15.

Судя по всему, пока проект самоходной установки находится в стадии проработки, и реальная боевая машина еще не изготовлена.

В феврале этого года сообщалось о развертывании производства зенитного ракетного комплекса на базе автомобилей КамАЗ-43266.

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