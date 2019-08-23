Вышел японский трейлер "Т-34"

В Сети появилась вещь суровая и яркая - японский трейлер российского военного приключенческого боевика "Т-34".

К сожалению - без дубляжа, лишь с закадровыми анонсами на японском и соответствующими субтитрами.

В то время как картинка, снабженная аршинными красными иероглифами, немедля заиграла новыми причудливыми красками.

Российская премьера ленты режиссера и сценариста Алексея Сидорова ("Бригада") с бюджетом в 600 000 000 рублей состоялась 1 января этого года.

Кассовые сборы фильма составили более 36 000 000 долларов, то есть свыше 2 376 000 000 рублей.

В центре сюжета - вчерашний курсант Ивушкин (Петров), взятый фашистами в плен и дерзко сбежавший из концлагеря в Тюрингии на захваченном легендарном Т-34.

Трейлер, где демонстрируется нацистская символика, можно найти на YouTube.