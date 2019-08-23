Вышел трейлер третьего сезона "Голиафа" с Билли Бобом Торнтоном

Празднества на улице поклонников Билли Боба Торнтона: на YouTube-канале Amazon Prime Video обнародован трейлер третьего сезона процессуала "Голифа", шоу про "Плохого Санту" в адвокатуре.

На этот раз его Билли Макбрайд, некогда - престижный и влиятельный юрист, узнает о смерти старого друга и, начав разбираться в его деле, "сталкивается лицом к лицу с новым Голиафом".

А именно - фермером-миллиардером и его сестрой, пытающимися наложить лапу на самый ценный ресурс в страдающей от засухи калифорнийской долине - воду.

При этом Билли традиционно то и дело одолевают не только внешние враги, но и внутренние - его личные пресловутые демоны.

Сезон на восемь эпизодов стартует в этом году - 4 октября.

Экранную компанию Торнтону составят Денис Куэйд, Шерелин "Одре Хорн" Фенн, Таня Рэймонд ("Остаться в живых", "Теория большого взрыва"), Дайан Хоппер, играющая дочь Билли, Оливия Тирлби ("Больше чем секс", "Сексоголик").