Новости

Актер Боб Оденкерк проболтался о полнометражке "Во все тяжкие" 16:08
Представитель Заворотнюк прокомментировал слухи о раке 15:02
"Очень люблю": Константин Богомолов назвал Ксению Собчак будущей женой 14:50
Вышел японский трейлер "Т-34" 13:55
Названы официальные годовые доходы Шнурова, Киркорова и Лепса 13:28

Вышел трейлер третьего сезона "Голиафа" с Билли Бобом Торнтоном

Новости
    23.08.2019, 16:26
Текст:   Олег Усков

Празднества на улице поклонников Билли Боба Торнтона: на YouTube-канале Amazon Prime Video обнародован трейлер третьего сезона процессуала "Голифа", шоу про "Плохого Санту" в адвокатуре.

Фото: youtube.com/ Netflix
Вышел трейлер нового сериала создателей "Американской истории ужасов"

На этот раз его Билли Макбрайд, некогда - престижный и влиятельный юрист, узнает о смерти старого друга и, начав разбираться в его деле, "сталкивается лицом к лицу с новым Голиафом".

А именно - фермером-миллиардером и его сестрой, пытающимися наложить лапу на самый ценный ресурс в страдающей от засухи калифорнийской долине - воду.

При этом Билли традиционно то и дело одолевают не только внешние враги, но и внутренние - его личные пресловутые демоны.

Сезон на восемь эпизодов стартует в этом году - 4 октября.

Экранную компанию Торнтону составят Денис Куэйд, Шерелин "Одре Хорн" Фенн, Таня Рэймонд ("Остаться в живых", "Теория большого взрыва"), Дайан Хоппер, играющая дочь Билли, Оливия Тирлби ("Больше чем секс", "Сексоголик").

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Вышел трейлер нового сериала создателей "Американской истории ужасов" 12:58
Дмитрий Глуховский назвал дату выхода экранизации "Метро 2033" 12:25
Алексей Иванов пишет мистический триллер о Тевтонском ордене 11:59
Умер Заслуженный артист России Виктор Власов 22.08.2019
⧣ США
Фото: instagram.com/ mileycyrus
Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус 22.08.2019
Вышел трейлер хоррора "Оленьи рога" от продюсера Гильермо дель Торо 21.08.2019
На концерте Slipknot в слэме погиб 62-летний фанат 20.08.2019
⧣ сериалы
Фото: kino-teatr.ru
Названа причина смерти актрисы из "Бригады" Александры Назаровой 21.08.2019
Умерла актриса из "Бригады" и "Экипажа" Александра Назарова 20.08.2019
Вышел трейлер первого сериала от Apple - с Дженнифер Энистон 20.08.2019
⧣ драма
Фото: kinopoisk.ru
Вышел IMAX-трейлер фильма про космонавта с Брэдом Питтом 22.08.2019
Вышел трейлер "Бомбы" с Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби 22.08.2019
Вышли сразу два трейлера нового фильма со Скарлетт Йоханссон 21.08.2019