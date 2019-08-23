Зеленский надеется на скорый обмен с Россией удерживаемыми лицами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие дни ожидает решения вопроса об обмене удерживаемыми лицами с Россией.

"Результаты шаг за шагом. Первые результаты должны быть в ближайшие дни, не хочу загадывать", - заявил украинский лидер в эфире телеканала NewsOne, а также добавил, что лично занимается этим вопросом.

"Я работаю над этим уже два месяца, дайте мне сделать свое дело", - отметил Зеленский и намекнул, кто именно является предметом переговоров.

"Я обещал, что мы вернем пленных, моряков, что прекратим войну", - заявил президент, очевидно, подразумевая арестованных в России моряков из Украины.