Активисты отмыли после акта вандализма памятник Коневу в Праге

Общественные активисты в субботу частично отмыли от красной краски подвергшийся в ночь на четверг осквернению памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, сообщает ТАСС.

По данным полиции, краску с монумента смывали несколько человек. Полицейский патруль проверил документы активистов и не стал препятствовать работе, поскольку они не совершали противоправных действий.

Горожане, имена которых не сообщаются, устранили с постамента оскорбительные надписи, но смыть всю краску не смогли. Муниципальные власти шестого пражского района отказываются содержать скульптуру и настаивают на переносе на территорию посольства РФ в Чехии. В этой связи не исключены дальнейшие нападения вандалов.

Чешский МИД выразил сожаление по поводу акта вандализма. В тоже время дипломаты исходят из того, что охрана и обустройство монументов находится исключительно в компетенции муниципалитета. Кроме того, на памятник не распространяется действие чешско-российского соглашения "О взаимной охране военных захоронений".

Со своей стороны МИД России заявил временному поверенному в делах Чехии в РФ решительный протест в связи с очередным актом осквернения монумента маршалу Коневу. "Призвали Прагу положить конец подобным провокационным выходкам, разыскать и наказать вандалов, а также привести памятник в надлежащий вид, обеспечив его сохранность в будущем", - говорится в заявлении российского дипломатического ведомства.