Бюст советскому разведчику демонтировали в Ровенской области Украины

Памятник легендарному советскому разведчику Николаю Кузнецову демонтирован в сере Повча Ровенской области, говорится на сайте компартии Украины.

По данным пресс-службы, бюст героя стоял в самом центре села. Теперь же на его постаменте развевается украинский флаг. "Вандалы-нацисты снесли памятник знаменитому советскому разведчику времен Великой Отечественной войны Николаю Кузнецову", - отметили с горечью в КПУ.

Напомним, с октября 1942 года Николай Кузнецов под именем немецкого офицера Пауля Зиберта вел разведывательную деятельность в Ровно. Он получал ценную информацию от офицеров вермахта, спецслужб, высших чиновников оккупационных властей и передавал в партизанский отряд.

В марте 1944 года Кузнецов погиб в перестрелке с националистами из ОУН-УПА. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года разведчик удостоен звания Героя Советского Союза посмертно.

Это уже не первый случай нападения вандалов на монументы историческим личностям. Ранее ГУ МВД Харьковской области возбудило дело о сносе памятников советскому государственному деятелю Серго Орджоникидзе, русскому революционеру, участнику гражданской войны Николаю Рудневу и председателю ВЦИК Якову Свердлову.